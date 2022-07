Teniser u naletu besa polomio kameru (video)

Meč prvog kola ATP čelendžera u Salcburgu između Elijasa Imera iz Švedske i Korentina Mutea iz Francuske obeležila je jedna krajnje bizarna situacija.

WTF? E. Ymer destroys the Challenger TV camera after hitting an unforced error. Glass sprays all over the court and the umpire has to leave the chair and check the situation. pic.twitter.com/5Z0jjvXru7

— Beta (@sPETEcore) July 5, 2022