Teniseri se ne podnose: Jedan igra „dosadan tenis“, drugi „zove mamu kad pije“

Danil Medvedev i Stefanos Cicipas nemaju dobar odnos i neko vreme se prepucavaju preko medija. Počelo je kritikama grčkog igrača, koji je za kolegu rekao da igra dosadan tenis, iako je u poslednje vreme beležio neverovatne rezultate.

Rus je na poslednjih šest turnira igrao barem finala, uz tri titule. Poslednju je osvojio na mastersu u Šangaju gde je, između ostalih, pobedio i Cicipasa.

Trenutno četvrti igrač na ATP listi podelio je zanimljivo iskustvo posle kojeg je izgubio poštovanje za Stefanosa.

„Pročitao sam šta je rekao, rekao je mnogo toga. Svaki teniser može o kolegi da ispriča različite stvari. Reći ću vam jednu stvar – posle intervjua u Šangaju, gde je pričao kako smo slavili pobedu u Lejver kupu, teško je shvatiti ga ozbiljno. Pričao sam o tome sa svojim prijateljima teniserima, i ne samo ruskim, umirali smo od smeha“, rekao je Medvedev u intervjuu za ruski Sport-Ekspres i onda pojasnio:

„Citiraću ga, reći ću da je tamo bio prisiljen da pije i da mu je to bilo odvratno. OK, to je u redu, ali sada dolazi glavna stvar. Rekao je: ‘Mama, čuješ li, bilo je odvratno! Mogu da ti pošaljem snimak’. To je smešno, ne mogu više da ga shvatam ozbiljno.“

Nakon velikih uspeha u prethodna dva meseca, usledilo je pitanje da li bi želeo još nekoga da pobedi.

„Shvatam da je ovo pitanje postavljeno kako biste čuli da hoću da pobedim Nadala (izgubio je od njega u Sinsinatiju i na Ju-Es openu). Ali ja želim opet da pobedim i Đokovića. Nisam savladao ni Federera. Pokušaću da pobedim svaki meč na svakom turniru, nije važno sa kime igram“, zaključio je Medvedev, a prenosi RTS.