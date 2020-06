Teniserke napale Đokovića: ‘Gde je dopušteno da se to radi?’ (foto)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković našao se poslednjih dana na udaru dve teniserke zbog svojih postupka.

Naime, Đoković je nedavno izjavio da je mala verovatnoća da će se US Open održati ovog leta zbog mera za sprečavanje korona virusa. To se nije dopalo američkoj teniserki Danijel Kolins koja ga je napala da nije donirao nikakav novac teniserima iako je to obećao.

– Ovo je vrlo kontradiktorno u odnosu na tvoj prethodni komentar kako bi teniseri iz top 100 trebalo da doniraju novac onim slabije rangiranima. Niko nije zaradio nikakav novac od februara. Sad imamo veliku šansu na US Openu, čiji čelnici žele da se turnir održi s nekim strogim bezbednosnim pravilima kako bi se svi osećali sigurno. Ovo je velika prilika za igrače da zarade nešto. Lako je nekome ko je u karijeri zaradio 150 miliona dolara da govoriti drugima šta da rade sa svojim novce – napisala je 26-godišnjakinja.

A bit of a football before Novak Djokovic's Adria tour begins. They all seem to be bonding well. pic.twitter.com/EzggwlNwXU

