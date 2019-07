Teniska legenda: Novak je vrsta ljudskog zida (foto, video)

Legendarni Džon Mekinro tvrdi da malo ko može da parira najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću na Vimbldonu.

Srbin je ostvario dve maksimalne pobede na početku trećeg Gren slema u sezoni – savladani su Filip Kolšrajber i Denis Kudla.

Naredni Đokovićev rival biće Hubert Hurkaš.

„Šta igrači treba da urade kako bi pobedili Đokovića“, ponovio je pitanje voditeljke Amerikanac, a zatim sklopio ruke kao da se moli i pogled uputio ka nebu.

