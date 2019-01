Teniski AS o Novaku: Niste mogli da pošaljete lopticu… (foto, video)

Nekadašnji svetski broj jedan, a danas analitičar u Eurosportovoj emisiji „Gem Šet Mats“ Mats Vilander dotakao se fantastične igre srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji se pobedom protiv Luke Puja (6:0 6:2 6:2), plasirao u finale Australijan opena.

There's no place on the court he can't cover. @DjokerNole finds the line on a brilliant forehand for the @cpaaustralia Shot of the Day. #AusOpen pic.twitter.com/qYtvlWcM9Q

– Sve se ovde rashladilo, ne i Novak Đoković. Pa, ovo je bilo neverovatno! Gledao sam deo meča sa tribina, deo pokraj samog terena. Mislim, niste mogli da pošaljete lopticu pored njega! Tako se dobro kreće. Novak je imao samo pet neiznuđenih grašaka za ceo meč i oko dvadeset direktnih poena. Kada on servira ovako dobro, vi i ne dobijete šansu da ga napadnete prilikom drugog servisa. Puj jeste daleko više grešio, ali je zbog Novakove igre delovao izgubljeno na terenu. Uostalom, Đoković je sam rekao da mu je ovo najbolji meč na „Rod Lejver areni“, šta je Puju pa ostalo da uradi?- bio je jasan Šveđanin.

Vilander se zatim okrenuo finalnom meču, gde će se naš as susresti sa Rafaelom Nadalom.

– Đoković igra svoj najbolji tenis, ali i Nadal, koji je dosta promenio svoju igru, mnogo je agresivniji sada. Sledi meč od kog nemate boljeg u muškom tenisu – dodao je trostruki osvajač Otvorenog prvenstva Australije.

.@DjokerNole on @RafaelNadal: "Nadal has historically throughout my life and career been the greatest rival that I ever played against on all the surfaces."

🍿 at the ready.#AusOpen pic.twitter.com/EUQ0HvSmtA

