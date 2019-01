Bolje od ovoga nije moglo: Đoković u finalu Australijan opena

Prvi teniser sveta Novak Đoković ubedljivom pobedom nad Francuzem Lukom Pujem 6:0, 6:2, 6:2 plasirao se u finale Australijan opena.

The onslaught continues…@DjokerNole races to a 4-1 lead in the third set against Lucas Pouille.#AusOpen pic.twitter.com/gmHjb5IPgL

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2019