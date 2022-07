Teodorović: Predstavili smo Srbiju na najbolji način

BEOGRAD – Selektor muške juniorske rukometne reprezentacije Srbije Đorđe Teodorović izjavio je danas da je zadovoljan osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Portugaliji za igrače do 20 godina,

Srbija je do bronzane medalje stigla pošto je u meču za treće mesto na EP pobedila Švedsku 30:26.

„Pun sam emocija, ne znam šta da kažem. Odigrati ovakvu utakmicu protiv jedne tako jake Švedske. Dva puta ih nadigrati u sedam dana to je zaista nenormalan kvalitet koji ova ekipa ima. Igrači su sjajni. Bila je takva grupa da je nemoguće ne napraviti uspeh. Moram da posvetim vreme da bih se zahvalio svima onima koji su bili uz nas. Ne samo u toku ovog prvenstva da su nas bodrili, nego svi oni koji su uložili rad da bi ova ekipa izgledala ovako“, rekao je Teodorović, prenosi zvanični sajt Rukometnog saveza Srbije.

On je zahvalio svima na podršci počevši od klubova preko trenera do RŠ,

„To što Savez radi u ovom momentu je zaista za svaku pohvalu. Mediteranci i mediteranke su uzeli bronzu, evo i sada i juniori bronzu na EP. Nadam se da će i kadeti na njihovom EP učiniti isti ovakav podvig i da se Srbija konačno vrati na ono mesto koje joj pripada u rukometu. Probudila se i javnost, osetili smo neverovatnu podršku. RTS ili država je prepoznala da treba da prenosi ove utakmice. Da vidi kako jedna mala grupa Srba kada je organizovana, kada želi uspeh, ko god joj izađe kao protivnik, može da predstavi našu zemlju na najbolji način“ rekao je selektor Srbije.

Jedan od srpskih najboljih rukometaša Mateja Dodić izjavio je da je ponosan na saigrače.

„Hvala svima koji su bili uz nas, podrška nam je mnogo značila. Igrali smo jako do kraja, dali smo sve od sebe i učinili sve ponosnim“, rekao je Dodić.

Zlatnu medalju osvojila je Španija, koja je u finalu pobedila Portugaliju 37:34.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.