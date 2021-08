Terzić: Nećemo prestati da težimo najvišim ciljevima

KLUŽ – Zvezda je ostvarila još jedan veliki uspeh. Čestitam igračima, stručnom štabu, navijačima i svim zaposlenim u klubu. Već petu godinu u nizu pokazujemo da nam je mesto u Evropi i sada sa puno optimizma dočekujemo žreb u Istanbulu, izjavio je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić posle pobede u Klužu (2:1) i plasmana u Ligu Evrope.

„Pokazalo se da je razmišljanje koje smo uneli u klub više nego pozitivno i da to donosi rezultate. Ovom pobedom izbili smo na fenomenalno 41. mesto na UEFA renking listi, što je do sada nezapamćen uspeh. Takođe, zajedno sa ovom grupnom fazom, odigraćemo 68 utakmica u Evropi, a to su praktično dve cele ligaške sezone takmičenja. Liga Evrope je smanjenog formata sada nastupaju 32 umesto 48 ekipa, pa je mnogo kvalitetnija nego ranije. Ipak, siguran sam da će naši navijači uživati u onome što nas čeka, a mi nećemo prestati da težimo najvišim ciljevima. Još jednom, čestitam svima – Zvezda je petu godinu u Evropi“, rekao je Terzić za klupski sajt.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.