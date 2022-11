Terzić: Očekivali smo LŠ, ne smemo potceniti Partizan

BEOGRAD – Ušli smo sa velikim ambicijama u sezonu, cilj je bio ulazak u Ligu saampiona, nismo uspeli i nisam zadovoljan, izjavio je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić.

„Izborili smo se u prethodnim sezonama za povlašćeni put, pojačali smo se adekvatno, doveli smo pet igrača koji su odmah ušli u prvim tim (Milunović, Bukari, Kangva, Mitrović, Pešić) Imali smo velika očekivanja, nismo mi, nego su mediji napisali da je ovo najbolji tim još od Barija“, rekao je Terzić na tradicionalnoj konferenciji za medije na kraju sezone.

Makabi iz Haife je odlična ekipa, pokazali su to i protiv Juventusa u Ligi šampiona, ali mislim da smo bolji od njih.

„Došlo je potom do pražnjenja i razočarenja. Stanković je podneo ostavku i mogli smo i gore da prođemo. Opet, zadržali smo stabilnost, dominantno završili polusezonu. Ovo je najvažnija sezona u budućnosti Zvezde i pitanje je da li će se ikada ovakva pojaviti jer se direktno ide u Ligu šampiona“, jasan je Terzić.

On je dodao da veruje u novu titulu, ali da se Partizan nikako ne sme potceniti.

„Protivnik je najopasniji kad ga potcenite. Partizan radi dobro, pokazao je to u Evropi. Ubeđen sam da ćemo biti prvaci, ali pozivam sve u klubu da nema opuštanja. Sledi prelazni rok, svesni smo šta nam nedostaje. Sveže krvi, nove energije, bržih igrača, mladih igrača“, ističe Terzić.

On je prokomentarisao i sezonu u Ligi Evrope.

„Od sjaja do očaja, nismo nezadovoljni sa osvojenih šest bodova da je neko rekao pre početka Lige Evrope. Nezadovoljan sam sa dve utakmice gde smo zaslužili kritiku, Trabzon i Monako. Zvezda ne sme da izgleda onako nejako kao u Monaku bez obzira na to s kim igra. Da li je to Real ili Bajern ili Liverpu. Ne sme da se izgubi na onakav način. Svesni smo gde smo pogrešili i u pripremi utakmice sa Monakom. Svesni smo i da igramo protiv moćnijeg rivala, ali kada idete u ring jačem bokseru, onda ne idete spuštenog garda“, poručio je Terzić.

(Tanjug)

