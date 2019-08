Terzić: Od skorog gašenja do LŠ, nezabeležen put

BEOGRAD – Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić podsetio je da je klub pre samo pet godina bio pred gašenjem, a sada drugi put u nizu ušao u Ligu šampiona i tako prešao „nezabeležen put“.

Terzić je, nepun dan posle plasmana u Ligu šampiona preko Jang Bojsa, dodao da je ponosan zbog tog rezultata i da je sada cilj da crveno-beli nastave uspon.

„Ostvarili smo veliki uspeh drugu godinu zaredom mestom u LŠ, a treću u grupnoj fazi. Kada pogledamo put šta je sve bilo pre pet godina… Takav put je nezablezež u istorijih sportskih kolektiva, da je bio pred gašenjem“, rekao je Terzić pred velikim brojem novinara u klupskom hotelu.

On ne želi da padne u euforiju zbog novog velikog uspeha.

„Zvezda je veliki klub sa ozbiljnim rukovodstvom, ali nemamo vremena za likovanje i slavlje, to ostavljamo našim navijačima“, naveo je Terzić i najavio da bi do kraja prelaznog roka mogla da dođu nova pojačanja, ali i da su mogući odlasci, među kojima i Mohameda El Fardu Bena.

„Doveli smo Tomanea kao zamenu za eventualni odlazak Boaćija ili Pavkova. Napravili smo „problem“ treneru Milojeviću jer je na slatkim mukama. Ben ide u Abu Dabi, ali ne bih o imenu kluba“.

Prema njegovim rečima kako klub raste isto tako rastu i apetiti, ali i troškovi.

„Podižemo lestvicu. Nekad nam je bilo potrebno 12 miliona po sezoni, a sada oko 22 miliona. Sa malim budžetom nema šta da se traži na evro-sceni. Narod u Srbiji mora da shvati da ako želiš rezultat onda mora da se investira. Podižemo ulaganja, dovodimo sve bolje igrače i to mora da bude trend u Zvezdi“.

Za trenera Vladana Milojevića i kapitena Marka Marina poručio je da bi voleo da ostanu u Zvezdi do kraja karijere.

„Uskoro idem na ručak sa Marinom, mnogo vremena provodim sa njim. Lider je tima, ljubimac navijača i davno nije igrao kvalitetniju igrač na našim terenima. Ako se ja budem pitao, Marin će ostati do kraja karijere. Nema te cene za koju bih ga pustio u drugi klub. Isto tako bih voleo bih da Milojević ostane do kraja karijere, naravno da će mu biti ponuđen novi ugovor. Nadam se da ćemo postići dogovor, ali je Srbija zemlja u kojoj ništa na duže staze ne može da se planira“, naveo je on, uz napomenu da će Miloš Degenek biti otkupljen od Al Hilala za 1,5 miliona dolara do februara.

Terzić je dodao da navija za Partizan protiv Moldea kako bi ušao u Ligu Evrope, posebno što bi to bila dobra stvar za srpski fudbal.

„Čuo sam se sa Savom Miloševićem, poželeo sam mu sreću. Dobre stvari je napravio sa Partizanom za kratko vreme“, poručuje Terzić, koji je otkrio i da mu je prvi čovek crno-belih Milorad Vučelić čestitao na plasmanu u LŠ.

Isto tako, uveren je da će Crvena zvezda odbraniti titulu prvaka Srbije jer ima „ubedljivo najkvalitetniji tim u Srbiji“.

