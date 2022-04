Terzić: Osvojićemo titulu, Erakoviću mesto u reprezentaci

BEOGRAD – Slegli su mi se utisci posle 167. večitog derbija i definitivno su pozitivni, bez obzira na komentare o samoj igri, izjavio je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić posle remija protiv Partizana (0:0).

„Zvezda je puno dobila i puno toga dokazala i na ovom derbiju. Dokazali smo da posle tri godine bez poraza u derbiju, apsolutno zasluženo nosimo titulu suverenih fudbalskih vladara na ovim prostorima. Dokazali smo da posle pet duela sa večitim rivalom bez primljenog gola na Marakani ona jeste neosvojiva tvrđava i potpuno zasluženo već četiri godine čuva titulu šampiona“, izjavio je Terzić.

Dokazali smo da smo organizaciono, kao klub ubedljivo najveći i najmoćniji, dodao je on.

„Sve je proteklo bez i najmanjeg problema. Bio je to pravi spektakl. Dokazali smo da imamo apsolutno poverenje zvezdaša, koji su za samo mesec dana već drugi put napunili Marakanu. Dokazali smo da imamo najboljeg trenera na ovim prostorima, koga trener sa klupe večitog rivala nije uspeo da pobedi ni u šestom međusobnom duelu. Naravno, dokazali smo i da je naš tim za nekoliko klasa bolji od bilo kog u ovom trenutku“, rekao je.

Međutim, ono što smo dobili, a to je uz sačuvano prvo mesto i najvažnije u ovom trenutku, najveo je, jeste potvrda da je Strahinja Eraković štoper evropskog renomea i reprezentativnog kvaliteta.

„Verovali smo u Strahinju sve ove godine i podržavali ga. Prolazio je i kao omladinac pripreme sa prvim timom, a potom vrlo rano dobio priliku, i znali smo da ako budemo imali strpljenja, Eraković će postati još jedan u nizu velikih bisera koje je Zvezda ‘izbacila’ iz svoje škole. On je to definitivno potvrdio i na ovom derbiju, jer je bez dileme bio najbolji akter utakmice i u potpunosti uštopovao sve napadače rivala. Dominirao je do te mere da je lako rešavao duele „jedan na jedan“ i kontrolisao situaciju u polju, a često se i priključivao napadima. Zvezda ima možda i najbolji štoperski tandem u ovom veku, i to smo potvrdili ne samo u domaćem prvenstvu, nego i mečevima u Evropi“, rekao je on.

Eraković je apsolutno zaslužio da ponese i dres A reprezentacije i da se nađe na Svetskom prvenstvu u Kataru, jer u ovom trenutku Srbija nema boljeg štopera od njega, smatra Terzić.

„Najbolji dokaz za to je veliko interesovanje za njega od strane najvecih evropskih klubova. Ponosni smo na njega i na sve ostale igrače. Ne treba zaboraviti da u ovom trenutku ima šest talenata iz Zvezdine škole u ekipi, a ako se tome doda i mladi Motika, Zvezda ima fenomenalnu buducbnost“, naveo je Terzić.

Prema njegovim rečima, Očekuje ih još šest teških utakmica do kraja prvenstva.

Međutim, kako kaže, siguran je da „Dejan Stanković i ovi momci mogu uspešno da privedu prvenstvo kraju i da sačuvaju prvu poziciju na kojoj smo apsolutno zasluženo“.

„Pozivam sve zvezdaše da na svakom od preostalih šest mečeva ekipi daju što veću podršku jer nam je potrebna, i jer su to oni zaslužili. Verujem da ćemo osvojiti i petu titulu u nizu, i nastaviti da dokazujemo kvalitet iz sezone u sezonu, iz meča u meč i iz derbija u derbi, zaključio je Terzić.

(Tanjug)

