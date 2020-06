Terzić: Petko moj fudbalski otac i simbol OFK Beograda

BEOGRAD – Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je da ga je veoma pogodila smrt Ilije Petkovića, koji je, kako je naveo, bio njegov fudbalski otac.

„Jako me pogodila tragična vest o smrti mog dragog Peleta. Petko je pre svega bio dobar čovek. Retko dobar čovek. Pele je bio moj fudbalski otac, on me doveo u OFK Beograd, dao mi kapitensku traku i uvek stajao iza mene. Mnogo sam od njega naučio. Pele je imao onu prirodnu dinarsku mudrost, bio duhovit, pun narodnih doskočica. Voleo je OFK Beograd iznad svega, stadion je bio njegova druga kuća. Petko je simbol OFK Beograda. Jedinstven i neponovljiv. Hvala ti na svemu sto si uradio za sve nas“, rekao je Terzić.

(Tanjug)

