Terzić: Po ugledu na najveće klubove Evrope moramo da vratimo prihod od TV prava

BEOGRAD – Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić izjavio je danas da su TV prava jedan od problema kluba, koja su glavni izvori prihoda svih klubova Evrope.

Nakon sednice Skupštine FK Crvena zvezda, Terzić je istakao da već devet godina klub ima problem sa sredstvima koja dobija od TV prava.

„TV prava, sponzorstva i ulaznice su glavni izvor prihoda klubovima u Evropi. I to TV prava oko 40 odsto, sponzorstva oko 30 odsto, ulaznice oko 20 procenata, a ostali prihodi oko 10 odsto. Crvena zvezda ima prihod od TV prava u simboličnom iznosu koji je godinama bio ispod jedan odsto u strukturi prihoda, a sada je oko dva procenta. To je nedopustivo i dok se god to ne ispravi imaćemo problem sa stabilnim finansiranjem kluba. Znate dobro da nam je FŠ sopstvenom odlukom oteo vlasništvo nad TV pravima i tu odluku inkorporirao u svoj statut i raspolaže njima već godinama unazad.

Predstoje nam ozbiljni razgovori sa nadležnim institucijama i ta TV prava moramo vratiti u naše vlasništvo da bi nakon toga mogli da pregovaramo sa zainteresovanim televizijama po realnim tržišnim uslovima“, izjavio je Terzić i dodao:

„Komprativnom analizom, imajući u vidu veličinu i značaj Crvene zvezde došli smo do saznanja da je vrednost naših TV prava između 5-10 miliona evra na godišnjem nivou. Osim sponzorstva od Gazproma koji je od prošle godine uvećan sa četiri na pet miliona evra i Telekoma u iznosu od 1,2 miliona evra, Crvena zvezda nema značajnije stabilne izvore prihoda.Uvereni smo da smo ove kompanije svojim rezultatima dostojno predstavljale i na domaćoj i na evropskoj sceni i da smo itekako opravdali svaki njihov ulozeni evro.Ilustracije radi napomenuću da Bajern iz Minhena ima godišnje prihode od TV prava 215 miliona evra, a da je ove sezone potpisao sponzorski ugovor sa nemačkim Telekomom vredan 50 miliona evra godišnje“, zaključio je generalni direktor „crveno-belih“.

(Tanjug)

