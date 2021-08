Terzić: Ponosan sam, jedna od naših najvažnijih medalja

TOKIO – Ovo je jedna od naših najvažnijih medalja i učinila me možda i najviše ponosnim što vodim ovu ekipu, rekao je selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić posle pobede protiv Koreje (3:0) i osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Tokiju.

„Ovo je veliki rezultat, javnost zna ili ne zna koliko smo imali problema sa sastavom ekipe, neke važne igračice nisu igrale (Brankica Mihajlović, prim. aut), neke nisu ni tu (Stefana Veljković, prim. aut). Jednostavno ovo nije ekipa koja je bila prvak sveta 2018, ali opet smo uzeli medalju na najvećem takmičenju kao što su OLimpijske igre“, izjavio je Terzić srpskim izveštačima u Tokiju.

Odnos devojaka prema poslu i ponašanje zaslužuje pohvale i da budu proimer drugima, da uče od njih, kako se ponaša jedna ekipa, dodao je Terzić.

Odbojkašice Srbije za desetak dana očekuje Evropsko prvenstvo, gde će jedan od domaćina biti i Beograd.

„Biće teško, nie to toliko problem tela, ali glava da se oporavi biće problem. One su sada umorne, prazne, ja se nadam da će to brzo prevazići, dobiće nekoliko dana odmora, ali malo, za samo 10 dana počinje EP. Polako, gledaćemo iz meča u meč da dižu formu i budu najbolje kad je najpotrebije“, kistakao je Terzić.

(Tanjug)

