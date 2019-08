Terzić posle Turske: Bila je to naša najbolja igra

ANKARA – Selektor ženske obojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić bio je zadovoljan igrom svog tima protiv Turske u petom kolu Evropskog prvenstva, koje se održava u Turskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj.

Aktuelne svetske i evropske šampionke sinoć su posle preokrta savladale domaću selekciju sa 3:1 i sa maksimalnih pet pobeda zauzele su prvo mesto u grupi A.

„Ovo je definitivno bila naša najbolja igra i bilo je za očekivati da odigramo bolje nego u prethodnim utakmicama. Sigurno je da je motiv kod igračica bio na viisem nivou nego u prethodnim utakmicama“, rekao je Terzić posle meča.

On je istako da je trijumf protiv Turkinja izuzetno važan iz dva razloga.

„Prvi razlog je što je put do polufinala lakši. To je ono što je manje važno, a ono što je važnije jeste da se posle utakmica sa slabijm protivnicima pojavljivalo razmišljanje da možda nismo u formi, da nismo dobri kao ranije… Sada je sampouzdanje poraslo, devojke su opet svesne da mogu da pobede bilo koga. Nadam se da će u ovakom raspoloženju i sa motivom odigrati do kraja“, rekao je Trezić.

Naredni rival srpskim odbojkašicama biće Rumunija, sa kojom će u osmini finala igrati u nedelju od 16 sati.

„Rumunke su te koje nam dolaze posle grupne faze. Ne bi trebalo da bude probelam ako budemo igrali našu prepoznatljivu igru. Nemaju kvalite da nas ugrože, ali mi bismo mogli da povedemo računa da nema vremena ni mogućnosti da se opuštamo, jer posle Turske treba da hvatamo jedan pravi ritam za ono što sledi, a to su teške utakmice“, zaključio je Terzic.

(Tanjug)