Terzić: Savićeviću je pametnije da ućuti

BEOGRAD – Dejan Savićević kao vanserijski igrač zaslužuje respekt, ali kao čovek i kao predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore sada je dupla nula, izjavio je danas generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

Terzić je pre nekoliko nedelja javno pozvao Savićevića da bude gost na meču svoja dva nekadašnja kluba Zvezde i Milana u Ligi Evrope, a Savićević je u razgovoru za današnje podgoričke Vijesti izjavio da je Terzić poslednji čovek u Srbiji koji treba da ga zove na utakmicu.

„Savićeviću je pametnije da ućuti. Savićević je kao igrač bio vanserijski i zaslužuje respekt, Savićević kao čovek i kao predsednik FS Crne Gore sada je dupla nula. Čovek pun kompleksa i ne može da prihvati da je posle igračke karijere neuspešan i kao čovek i kao rukovodilac, a da je na drugoj strani neko ko nije bio tako dobar fudbaler, a sada je uspešan i kao čovek i kao direktor Crvene zvezde“, rekao je Terzić u izjavi dostavljenoj medijima.

„Sujeta i kompleksi govore iz Savićevića. Savićević je prvi komentarisao mene i lažno me optužio, a sada licemerno poručuje da ja njega ne komentarišem. On očigledno živi u zabludi da je on jedini vlasnik istine. Jedina istina je da Crna Gora zaslužuje boljeg predsednika Fudbalskog saveza. A poziv za utakmicu i dalje stoji jer je Crvena zvezda veća od svakog pojedinca“, naveo je Terzić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.