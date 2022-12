Terzić: Siniša je bio poseban čovek i rođeni pobednik

BEOGRAD – Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oprostio se od Siniše Mihajlovića rečima da je nekadašnji srpski fudbaler i trener bio poseban čovek i rođeni pobednik.

Mihajlović je preminuo juče u 54. godini posle dugogodišnje borbe sa leukemijom.

Terzić se upisao danas u Knjigu žalosti povodom smrti Siniše Mihajlovića.

„Ako se za nekog može upotrebiti čuvena Njegoševa rečenica: ‘Blago tome ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi’, to se odnosi na Sinišu. On je bio poseban čovek, iskonski čista duša. Bio je i prznica, tvrdoglav u tom smislu da je moralo biti po njegovom, ali poseban čovek, rođeni šampion i pobednik. Uvek je bio ponosan i još uvek pamtim njegove reči kad je prkosio u jednoj izjavi i rekao: ‘Ja sam Srbin od glave do pete, sa svim vrlinama i manama mog ponosnog naroda'“. On je tako živeo i radio, pun ponosa na sve urađeno i rođeno. Ponosan na krv koja teče njegovim venama“, naveo je Terzić, preneo je zvanični sajt klub.

Terzić je istakao da je Siniša Mihajlović bio čovek za poštovanje.

„U prilog tome idu i sve stvari koje se dešavaju danas, jer vidim da čitava planeta žali za njim. On je to zaslužio ponašanjem, stavovima, empatijom i svim onim što nosi i donosi pravi čovek kao što je bio on. Zvezda je mnogo izgubila njegovim odlaskom, najviše je izgubila njegova porodica, a nama ostaje da se sećamo i da imamo prelepe uspomene na njega kao velikog šampiona i pobednika. To je bio Siniša Mihajlović. Definitivno ću ga pamtiti po tome što je bio velika prznica, ali dobra duša i veliki pobednik, a to je obeležilo njegov čitav život i karijeru i po tome ćemo ga pamtiti. Njegova gromovita levica je bila samo ekspresija onoga što on jeste, a to je pobednik“, zaključio je Terzić.

Mihajlović će biti sahranjen u ponedeljak u Rimu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.