Terzić: Vratiću se jednog dana, imam samo jednu zemlju

BEOGRAD – Samo jednu zemlju i jednu reprezentaciju imam i naravno da će uvek, bar kod mene, da se provlači mogućnost povratka, nije bitno u kojoj ulozi, rekao je doskorašnji selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić.

Terzić je sa reprezentacijom Srbije, koju je predvodio od 2002. do 2022. godine, osvojio tačno 20 medalja, a za ogroman doprinos nagrađen je Sretenjskim ordenom.

„Kad provedete toliki broj godina, to je nečijih pola života maltene, cela karijera nekog igrača i više, normalno je da ne možete tek tako da odbacite sve to i kažete, OK, nisam više, niti ću ikad biti“, rekao je Terzić Tanjugu.

Naravno da će uvek, bar kod mene da se provlači ta mogućnost da se jednom dana vrati, nije bitno u kojoj ulozi, da li kao trener ili bilo kojoj drugoj, ne krije Terzić.

„Definitivno, ako bude bilo potrebno, ako Savez bude smetrao tako, ja ću uvek biti na raspolaganju, samo jednu zemlju i jednu reprezentaciju imam“, ističe Terzić.

A do tada, trofejni strucnjak će da se posveti novim izazovima – prvi je mesto selektora Rusije, u specifičnim uslovima.

„Bilo mi je malo čudno u početku, naravno. Posle 20 godina provedenih u reprezentaciji Srbije nije lako preorjentisati se na neki drugi posao. Opet, sa druge strane Rusija kao odbojkaška sila i na kraju krajeva, zemlja gde sam radio dosta dugo i poznajem i njihov mentalitet i igračice, bila je jedina koja je mogla da zadovolji moje kriterijume, pre svega emocionalne, jer reprezentacija se ipak vodi više emocijom nego nekim novcem ili bilo čim drugim“

Terzić ističe da misli da to mogla da bude opet jedna lepa plovidba, ne tako duga kao sa Srbijom, ali sigurno uspešna.

„Rusija ima dobre igračice, tradicija je na njihovoj strani, imaju najviše medalja na Svetskim i Evropskim prvenstvima, nadam se da ćemo ih vratiti na stare staze slave, samo da im dozvole da igraju“.

Rusije nije bilo u Ligi nacija, ali je zato Srbija u podmlađenom sastavu i novim selektorom izborila plasman na završni turnir u Ankari.

„U najmanju ruku bilo mi je malo neobično što više nismo zajedno, to su devojke koje su sa mnom provele dosta vremena i ja sa njima, ali dobro, to je život, to su normalne stvari“, kaže Terzić.

„Devojke su igrale dobro, mogu slobodno da kažem možda i na nekim utakmicama bolje od očekivanja, u smislu da ipak nedostaje nekoliko važnih igrača i mislim da posle ove Lige nacija, našša ekipa u kompletnom sastavu može da napravi zaista veoma dobar rezultat na Svetskom prvenstvu“. smatra Terzić.

Pre toga sledi četvrtfinale Lige nacija protiv selekcije SAD, ekipe koju i Terzić i srpske igračice jako dobro poznaju, imajući u vidu koliko su važnih mečeva odigrali prethodnih godina.

„Težeg protivnika nismo mogli da dobijemo, Amerika je, imajući u vidu sastave, trenutno favorit broj 1. Sa jedne strane vrlo teško, a sa druge možda i dobro jer neće biti nekog preteranog pritiska, devojke će moći da odigraju utakmicu za svoju dušu, pruže maksimum i probaju da iznenade. Mnogo puta se to dešavalo, zašto ne bi i sada“, optmista je Terzić.

Neizostavno pitanje bio je i osvrt na klupsku sezonu, gde je Terzić na klupi Fenerbahčea vodio „velike bitke“ na svim poljima.

„Fenerbahče ima tu nesreću da je u ligi sa Vakifbankom, najboljim klubom na svetu i Ezčibašijem i mi treba da dobijemo dve najbolje ekipe na svetu za titulu. Sa Vakifbankom smo ove godine igrali fantastična finala, finale Kupa u pet setova, polufinale Lige šampiona, ispali u zlatnom setu, bilo je zaista veoma dobro. Nadam se da ćemo sledeće godine, uz malo više sreće, da „zakačimo“ neki trofej“, zaključio je Terzić.

(Tanjug)

