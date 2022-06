Terzić: Zvezda će očistiti sve poreske obaveze do kraja septembra

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je danas u Beogradu da će taj fudbalski klub sve poreske obaveze „očistiti“ do kraja septembra i najavio da će crveno-beli naredne sedmice potpisati novi ugovor sa ruskim Gaspromom.

Govoreći na redovnoj sednici Skupštine kluba na stadionu „Rajko Mitić“, Terzić se osvrnuo i na finansiranje klubova u Srbiji, pre svega na finansiranje države ka Crvenoj zvezdi i Partizanu o kojima se dosta govorilo prethodnih nedelja.

„Crvena zvezda jeste dužna za porez, ali u skladu sa zakonom i odobrenim reprogramom. Sve poreske obaveze, Crvena zvezda će očistiti do kraja septembra. Posle toga obratićemo se javnosti i detaljno prikazati sve naše prihode, da razobličimo svu neku lošu medijsku percepciju oko Crvene zvezde“, rekao je Terzić.

On je naveo da je Crvena zvezda u poslednjim osam godina prihodovala više od 200 miliona evra, od toga 84 odsto iz inostranstva.

„Platili smo ili ćemo platiti po izlasku iz reprograma, više od 35 miliona evra u budžet Republike Srbije. Ne znam koja kompanija danas u Srbiji prihoduje toliko sredstava iz inostranstva i uplaćuje toliko novca u budžet Republike Srbije“, rekao je Terzić.

On je istakao da Zvezda ima samo jednog sponzora koji je u vlasništvu države.

„To je Telekom sa 1,2 miliona evra, što je četiri posto od našeg godišnjeg budžeta“, dodao je on.

Terzić je naveo da će klub pokazati „sve podatke i dokazati da Crvena zvezda poštuje i izmiruje obaveze prema državi“ i da ni na koji način nije „na trošku ni državi, ni gradjanima Srbije“.

„Moliću vas za malo strpljenja, to je još tri meseca. Kad isplatimo i poslednji dinar poreskih obaveza, napravićemo detaljnu analizu koja će biti transparentno objavljena. Kad sve to javnost vidi, uveren sam da će svaki član Crvene zvezde biti još više ponosan na svoj klub“, rekao je on.

Terzić je zahvalio svim sponzorima kluba, pre svega Gaspromu i Telekomu.

„Kao što znate dobili smo ponudu za novi dvogodišnji ugovor sa Gaspromom u visini od pet miliona evra i taj ugovor će biti potpisan sledećeg četvrtka. To dovoljno govori koliko je velika bratska ruska kompanija zadovoljna našim rezultatima i načinom na koji promovišemo Gasprom širom Evrope“, rekao je Terzić.

(Beta)

