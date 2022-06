Terzić: Zvezda mora stalno da bude šampion, za pojačanja 4.000.000 evra

Direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je danas da „Zvezda stalno mora da bude šampion“ i da će klub potrošiti 4.000.000 evra za dovodjenje novih igrača u predstojećem prelaznom roku.

„Ostvarili smo veliki rezultat. Odbranili smo duplu krunu i igrali u osmini finala Uefa takmičenja. Stigli smo do 34. mesta na Uefa rang listi i za naš tim nema više problema finansijske prirode“, rekao je Terzić, a preneo klub.

Terzić je izjavio i da je „Zvezda blizu da da generiše prihod izmedju 40 i 50 miliona evra po sezoni“ u zavisnosti od „uspeha u Evropi“.

„Svesni smo velikih očekivanja navijača, moramo da osvežimo ekipu sa tri, četiri igrača. Najvažnije je da imamo kostur od osam, devet sigurnih startera. Iskoristićemo prelazni rok na pravi način, skautirali smo špica, veznog, desno krilo, možda će doći i štoper“, rekao je on.

Direktor Zvezde je rekao i da je cilj „Zvezde u sledećoj zezoni Liga šampiona ili Liga Evropa, i pod obavezno osvajanje titule“.

„Imamo ponudu Gazproma da potpišemo novi ugovor, za 25 odsto veći nego prethodni, umesto četiri, prihodovali bi pet miliona evra godišnje. Takodje, dogovorili smo i prijateljski meč sa ruskim Zenitom 3. jula u Sočiju. Pratimo državnu politiku Srbije i ponosni smo što održavamo kontakte sa ruskom braćom“, rekao je Terzić.

Terzić je rekao i da je po finansijskom planu „predvidjeno četiri miliona evra za plaćanja obeštećenja za dolazak novih igrača“.

„Poznajem fudbalski biznis i znam šta treba da radimo kako bi postigli još bolje rezultate. Moramo da ulažemo, a ne da se oslanjamo na prodaju mladih igrača“, dodao je on.

On je dodao i da Zvezda svesna „ekonomskog ambijenta u kom egzistira fudbalska era“.

„Naša matematika je jasna i poslovanje je transparentno. Godišnje od Gazproma i Telekoma, te ostalih sponzora imamo 10 miliona evra, milion od TV prava, pet miliona od ulaznica, sve to je 16 miliona evra ukupno. Takodje, izmedju 10 i 15 miliona evra od transfera i izmedju 12 i 25 miliona evra od UEFA bonusa. Dolazimo do brojke izmedju 38 i 56 miliona prihoda u narednoj sezoni“, rekao je on.

Terzić je rako i da mladi štoper Strahinja Eraković „nije na prdaju“ i da neće napustiti klub „sigurno do kraja evropskih kvalifikacija“.

Diretktor Zvezde je postao i predsednik Sportskog društva Crvena zvezda i izjavio je da se „neće mešati“ u rad drugih selekcija ali da će fudbalski klub „nastaviti da pomaže“ ostale sportove“.

On je „zadovoljan“ i prvim ovogodišnjem pojačanjem Zvezde, reprezentativcem Gambije Kingsom Kangvom koji je stigao iz Arsenala iz Tule „na preporuku Grofa Božovića, koji garantuje za njega“.

„U ovom trenutku zaista nema onih koji mogu odmah da odgovore onome što tražimo u Super ligi Srbije. Već smo doveli sve što je kvalitetno. Toliko dominiramo da smo osvojili 100 bodova u prvenstvu“, rekao je Terzić.

Postavljajući paralelu izmedju Zvezde i Partizana Terzić je rekao „da je Zvezda pokazala da je ozbiljan klub sa ozbiljnim rukovodstvom“.

„Javnost i narod veruju Zvezdi. Zvezda stalno mora da bude šampion. Nekad se iz Zvezde bežalo, a danas igrače „puškom“ ne možemo da „oteramo““, rekao je Terzić.

(Beta)

