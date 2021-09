Tim: Podvig Radukanu jedan od najvećih u istoriji

NJUJORK – Austrijski teniser Dominik Tim izjavio je da je podvig mlade Britanke Eme Radukanu na US Openu među najvećim dostignućima u istoriji ženskog sporta

„Bilo je to jedno „neverovatno putovanje“, ako gledate statistiku. Ona nije izgubila nijedan set na turniru, došla je iz kvalifikacija i nije čak igrala nijedan taj-brejk. To je prosto neverovatno“ , rekao je Tim za Omnisport.

Šampion US Opena iz 2020, koji ove godine zbog povrede nije igrao u Njujorku, posebno je naglasio tehniku britanske teniserke i kretnju na terenu.

„Način na koji igra, kako se kreće, tehnika, sve je podigla na visok nivo. Bilo je divno videti to“ , istakao je Tim.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.