Tina Krajišnik: Neverovatno mi deluje da idem u WNBA ligu

ISTANBUL – Kapitenka košarkašica Srbije Tina Krajišnik izjavila je da je uzbuđena što će imati priliku da igra u ženskoj NBA ligi u ekipi Čikago Skaja.

Čikago Skaj juče je na svom sajtu poželeo dobrodošlicu srpskom centru u svoj tim, istakavši da je jedna iskusna košarkašica koja je imala je značajanu ulogu u osvajanju Evropskog prvenstva, koja je nastupala na Olimpijskim igrama u Tokiju i da je kao kapitenka nedavno predvodila Srbiju kroz kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Sidneju.

„Odluka je došla kao odgovor na ponudu koja stigla relativno skoro, nema ni desetak dana. Postojali su i ranije neki kontakti, kontaktirali su me i neki drugi klubovi, pitali su da li sam ja uopšte zainteresovana da dođem da igram tamo … Najkonkretnija ponuda je došla od Čikaga. Verujem da su razmatrali još neke igrače iz Evrope, jer je to karakteristična ekipa koja ima evropski stil košarke. Vole da dovedu košarakšice iz Evrope, trener im je radio u Jekaterinburgu“, rekla je Krajišnik Tanjugu.

Centar Galatasaraja aktuelnom šampionu WNBA prikljčiće se u maju, nakon zavrsetka obaveza u turskom timu.

„Drago mi je što je to taj tim. Njihov stil igre sličan evropskom i neće mi biti teško da se uklopim u sistem. Očigledno su videli da se uklapam, a to su procenili na osnovu mojih igara u Evroligi i reprezentaciji. Odlazak u WNBA apsolutno nije bio planiran, jer nisam ni znala da će postojati ova mogućnost. Meni nikada WNBA nije bila cilj. Iskreno, nisam ni razmišljala o odlasku u Ameriku do ove sezone. Verovatno sam igrački sazrela i samo mi je to ostalo da vidim kako izgleda, čisto da imam uvid, da steknem i životno i košarkaško iskustvo“, kaže 31-godišnja košarkašica.

U jednom trenutku Tina Krajšnik bila je blizu odluke da zbog povreda završi karijeru, ali nedugo posle toga pokazala je kakav je borac i junu 2021. godine postala je šampionka Evrope, igrala je za reprezentaciju na Olimpijksim igrama, a od novembra postala je i kapitenka nakon odlaska Jelene Bruks iz nacionalnog tima, da bi pre nekoliko dana sa kapitenskom trakom vodila Srbiju do plasmana na Mundobasket.

Neke stvari se u životu nameste, ali i zasluže, ako ne odustaješ kada je najteže, pa će tako Tina svoju životnu priču kao iz fima dopuniti i odlaskom u najjaču košarkšku ligu sveta.

„Radujem se, stvarno sam uzbuđena. Nekako je sve došlo brzo, jedno za drugim, posle toliko povreda i svega što sam prošla… Neverovatno mi deluje da ću sada da idem u WNBA. Baš se radujem. Dok sam u Galatasaraju iskoristiću da odigram što bolje i da probamo da napravimo još neki rezultat i ostavrimo cilj, a to je finale lige. Dva meseca ću imati da se spremim za ono što me čeka u SAD“, rekla je Krajišnik.

Odluka da krene u novu etapu u karijeri nije bila laka, pre svega što je selektorka Marina Maljković najavila da će srpske košarkašice na leto imati četiri meseca paklenog rada pred odlazak na Svetsko prvenstvo u Australiji.

„Nije mi bilo lako da premolim i da odem, iz više razloga. Najpre zbog priprema reprezentacija koje nas očekiuju na leto. Bilo je nezgodno da odlučim. Odmah sam kontaktirala reprezentaicju i selektorku Marinu Maljković, porazgovarala s njom, objasnila kako to treba da izgleda i kada ja treba da idem, a to je nakon moje sezone u Galatasaraju. Ne znam kada ćemo završiti, to nam zavisi od plej-ofa i sa kim se ukrstimo. Ugovor nije zagarantovan, to je ruki ugovor za prvu godinu WNBA, ali vrlo verovatno ću ostati neki period tamo. Potpisali su me i doveli su me da igram. U zavisnosti dokle će će Čikago da dogura, čim završim, priključiću se reprezentaciji i pripremama“, rekla je aktuelna šampionka Evrope.

Košarkašica Galatasaraja, koja ove sezone prosečno beleži 16,9 poena, 8,9 skokova i 2,3 asistencije po utakmici u Evroligi, kaže da će biti spremana da pomogne timu na SP, koje se igra od 22. septembra do 1. oktobra.

„Učešće na Svetskom prvenstvu nije pod znakom pitanja, zasto što je raspored tako napravljen da bi sve igračice koje su tamo, Amerikanke i nekoliko Evropljanki, mogle da učestvuju i priključe se nacionalnim timovima za SP u Sidneju. Svakako stižem na SP, verovatno i ranije da se priključim timu. Videćemo koliko ću biti umorna i da li ću biti… Možda će mi ovo iskustvo igranja u najjačoj lige doneti nešto dobro što se tiče igre. Biću spremna za reprezentaciju“, zaključila je Krajišnik.

(Tanjug)

