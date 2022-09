Tinejdžer na vrhu ATP liste, novi pad Đokovića: Evo koji je sada na svetu

Karlos Alkaras, španski teniser, od 12. septembra najbolje je rangirani igrač na svetu.

Ujedno, on je sa 19 godina i četiri meseca postao najmlađi teniser u istoriji „belog sporta“ koji je stigao do prvog mesta i sada, sa osvojenih 1.640 bodova u US Open finalu, stigao je do brojke od ukupno 6.740.

U svom prvom grend slem finalu, na US openu, Alkaras je u četiri seta savladao Kaspera Ruda, koji je sada drugi na svetu sa 5850 bodova.

Šansu da se vrati na tron, preranom eliminacijom je propustio Rafael Nadal, koji je sada treću sa 5.810 bodova. Četvrti na listi je ruski teniser Danil Medvedev koji je izgubio 1.820 bodova, a zatim slede Aleksander Zverev sa 5.040 i Stefanos Cicipas sa 4.810 koji je prestigao Novaka Đokovića.

Srpski teniser ponovo je doživeo pad i sada je sedmi na svetu sa 3.570 bodova, jer je izgubio čak 1.200 neigranjem u Njujorku.

Podsetimo, zbog toga što nije vakcinisan protiv virusa korona, Novak Đoković nije mogao da uđe na teritoriju SAD. Time je srpski teniser nastavio da gubi bodove, pošto je na startu sezone deportovan iz Australije, a onda nije mogao da igra ni u SAD i Kanadi, pa je tako propustio četiri mastersa (Indijan Vels, Majami, Montreal i Sinsinati), dok se bodovi sa Vimbldona nisu računali, zbog odluke organizatora da zabrane učešće teniserima iz Rusije i Belorusije.

