Tipsarević: Ne razmišljamo o otkazivanju EEC

BEOGRAD – Bivši teniser i organizator turnira Eastern European ćampionship Janko Tipsarević izjavio je da trenutno nema razmišljanja o otkazivanju takmičenja koje se od 15. juna održava na teniskim terenima Akademije Tipsarević na SC Olimp na Zvezdari.

Turnir koji organizuje nekadašnji osmi teniser sveta, od samog početka nije bio otvoren za publiku, već isključivo za igrače i mali tim ljudi koje je došao sa njima kako bi ispratili mečeve.

„Trenutno se u svetu održava na desetine turnira poput turnira u Americi (US Pro tennis series), Nemačkoj (German pro series), ili takmičenja kao što su Baltic tennis league, Battle of the Brits… Mi nismo želeli da širimo koncept koji je od samog starta osmišljen tako da bude bez publike i da ovo bude priprema teniserima za US Open koji je planiran da se održi. Poštujemo sve propisane mere o zdravstvenoj bezbednosti koje su na snazi od prvog dana, kao i činjenicu da nemamo skupljače loptica, linijske sudije i da apsolutno svi zaposleni i ljudi koji servisiraju igrače, nose zaštitne maske i rukavice“, rekao je Tipsarević.

Dodaje se da su svi igrači koji su bili na Adria Touru, a koji učestvuju i na turniru Eastern European ćampionship, testirani na virus koronu i da su njihovi rezultati negativni te ne predstavljaju nikakvu potencijalnu pretnju po ostale takmičare na ovom nadmetanju.

(Tanjug)

