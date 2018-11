„To me je izluđivalo“: Beker otkrio šta mu je toliko smetalo kod Đokovića

Iza Novaka Đokovića je sjajna (polu)sezona, koje je okončao povratkom na prvo mesto. Posle operacije lakta i obnavljanjem saradnje sa starim stručnim štabom, naš najbolji teniser je maestralnim pobedama i osvajanjem titula sa više od 1.500 bodova nadmašio Nadala i vratio se na poziciju koja mu pripada. Sada je vreme da se ode na duži odmor i krene sa pripremama za novu sezonu.

Posle velikog Novakovog uspeha, oglasio se i nekadašnji Đokovićev trener, Boris Beker.

Nemac je Noletovom stručnom štabu bio je od 2014. do 2016. godine, a u tom periodu je naš teniser osvojio šest grend slem titula. Ipak, bila je ta jedna sitnica koja je Bekera žestoko iritirala dok je trenirao Đokovića.

– Đokovićevo tapkanje loptice me je izluđivalo u vreme kada sam mu bio trener, a i sada je to slučaj. To je navika, to je ritam, to je nešto što on radi i način na koji prikuplja fokus – objasnio je Nemac