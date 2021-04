Todorović: Do kraja lige svaki meč nam je kao finale

ČAČAK – Košarkaš čačanskog Borca Nemanja Todorović izjavio je da protiv Zadra njegov tim mora da odigra na istom nivou kao protiv FMP-a.

Čačani u 24. kolu ABA lige u dvorani kraj Morave ugostiće ekipu Zadra u subotu od 12 sati, a taj susret im dolazi posle važne pobede protiv tima iz Železnika u zaostalom meču 18.runde.

„Iza nas je veoma važna pobeda protiv FMP-a. Tu utakmicu smo shvatili veoma ozbiljno, dobro smo se pripremili, pa je i pozitivan rezultat došao kao nagrada za trud. Doduše, do kraja nam je svaki meč kao finale. Pred nama je još jedna važna utakmica. Zadar je ekipa koja se poput nas bori za opstanak u ABA ligi. Pre nešto više od sedam dana smo igrali u Zadru međusobni duel, tako da dobro poznajemo protivnika. U gostima smo bili na pragu pobede, jedan šut nas je delio od toga, ali nismo uspeli. Ali sada imamo priliku u Čačku da to i ostvarimo“, rekao je Todorović za klupski sajt.

Borac trenutno ima skor 7-16 na osmom mestu na tabeli ABA lige, a krilni centra ima recept za ekipu Zadra.

„Moramo ponoviti sistem igre iz utakmice sa FMP-om, ukoliko želimo ponovo da slavimo. Potrebno je da dobro otvorimo meč, da pametnom igrom i agresivnom odbranom dođemo do željenog rezultata. Naravno, posebno je važno da se potrudimo da kontrolišemo skok, što baš i ne činimo ove sezone. Ako uspemo to da regulišemo, mislim da neće doći do nekih komplikacija i da ćemo ugrabiti još jednu pobedu, a onda ćemo biti korak bliže ostvarenju cilja, odnosno opstanku u ABA ligi“, zaključio je Todorović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.