Tomas: Ludački šut, bio je to koš za navijače

BEOGRAD – Košarkaš Partizana Rašon Tomas izjavio je da srećan što je njegov šut doneo pobedu crno-belima u meču protiv Mege.

Izabranici Saše Filipovskog u subotu su pobedili Megu u 10. kolu ABA lige, a u neizevsnoj završnici koš za trijumf pogodio je Tomas 0,6 sekundi pre kraja.

„Srećan sam što smo pobedili. To je bio ludački šut. Iskreno ne znam šta bih još mogao da kažem o tome. Još uvek sam pod utiskom, bio je to koš za navijače“, rekao je Tomas za klupsku televiziju.

Krilni košarkaš Partizana do tog šuta imao je sve promašaje iz igre.

„To govori o menatiltetu igrača. Sigurno da je to bila jedna od najlošijih partija tokom cele sezone. Dobio sam priliku da odigram odbranu, onda i da uputim šut, koji nam je pomogao da pobedimo. Bio je to jedini šut koji sam pogodio. To je dokaz da treba da nastavino da igramo i da nastavimo da verujemo“, rekao je on,

Crno-beli sutra u Francuskoj igraju protiv Burža u meču 10. kola Evrokupa.

„Iako smo se plasirali dalje, želimo da osiguramo što bolju pozijicu na tabeli. Idemo tamo da pobedimo“, zaključio je Tomas.

(Tanjug)

