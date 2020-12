Tomašević: Holandija najteži mogući rival

BEOGRAD – Golmanka ženske rukometne reprezentacije Katarina Tomašević izjavila je da će meč protiv selekcije Holandije na startu Evropskog prvenstva biti veoma težak.

„Spremale smo se, imale smo desetak dana da nastavimo gde smo stali u Japanu. Pripreme su protekle u najboljem redu, najvažnije da smo svi zdravi i negativni. S obzirom na situaciju čini se da smo se dobro pripremili, da sve to na terenu izgleda lepo. Iz utakmice u utakmicu biće to sve bolje i bolje. Dugo nismo odigrale utakmicu, godinu dana, od Japana. Potrebno nam je te takmičarske rutine. Spremne smo, još samo da prođe to testiranje u Bilundu kako želimo. Negativno“, rekla je Tomašević za sajt RS S.

(Tanjug)

