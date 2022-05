Toni Nadal priznao: Navijao sam za Rafu protiv Feliksa

PARIZ – Trener kanadskog tenisera Feliksa Ože-Alijasima, Toni Nadal priznao je da je navijao za svog bratanca Rafaela Nadala u meču osmine finala Rolan Garosa, prenose britanski mediji.

Rafael Nadal je posle velike borbe u pet setova nadigrao mladog kanadskog tenisera.

„Želeo sam da Rafaa pobedi. Za nas ovaj turnir će uvek biti nešto posebno“, izjavio je Toni Nadal, prenosi britanski „Ekspres“.

Španski trener je istakao da je Ože-Alijasimu objasnio da će navijati za svog bratanca.

„Rekao sam Feliksu da navijam za Rafu kada me je pitao da radim sa njim. Želeo sam da Rafa pobedi. Da je izgubio, to bi bio blaži poraz, jer bi bio od igrača sa kojim radim. Ja sam Rafaelov stric i on mi je više od samo tamo nekog bratanca. Da je Feliks igrao protiv mog sina, ne bih želeo da pobedi. Ova situacija je ista kao ta“, istakao je Toni Nadal, koji je priznao da nije savetovao ni svog bratanca, Rafa.

Nadal će u utorak u četvrtfinalu igrati protiv Novaka Đokovića.

(Tanjug)

