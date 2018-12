Top momenti 2018: Penal za Srbiju? Brih odmahuje…

BEOGRAD – Srbija se u 2018. godini vratila među najbolje fudbalske reprezentacije sveta, učešće na Mundijalu u Rusiji samo po sebi se može nazvati uspehom, ali je utisak da se moglo više.

Zašto nije, postoje realni razlozi poput smene selektora Slavoljuba Muslina i postavljanje na njegovo mesto „neiskusnog“ Mladena Krstajića, ali i oni koji se mogu nazvati „višom silom“, kao što je arbitraža Nemca Feliksa Briha na „nesrećno i nespretno“ izgubljenoj utakmici protiv Švajcarske sa 2:1.

Iako je mnogima unapred bilo čudno što Nemac sudi utakmicu protiv Švajcarske, tek ne terenu se videlo koliko nešto nije u redu, a kulminacija svega bio je nedosuđeni penal nad Aleksandrom Mitrovićem, pri rezultatu 1:1, za koji je čak i prvi čovek Uefe Aleksandar Čeferin rekao da je to primer zbog kojeg je potrebno uvesti VAR tehnologiju.

„Lepa su sećanja na Mundijal, iako ostaje žal i gorak ukus za mečom protiv Švajcarske, desile su se stvari koje nije trebalo da se desi. Moggli smo više da napravimo u Rusiji. Zameram Brihu što nije svirao penal. Situacija je bila čista, a ne ‘mogao je ili ne’… Ceo stadion i svet je video šta se desilo, samo on nije i to mu nije prvi put. Ipak, to je fudbal i prošlo je. Gledao sam tu situaciju milijardu puta. Bilo je nemoguće da svira kontrafaul i meni žuti karton, a nisam bio u situaciji ni da pipnem loptu. Čak bi i u rvanju bio neki prekršaj“, opisao je Tanjugu Mitrović situaciju u kojoj su ga zajednički oborili Stefan Lihštajner i Fabijen Šar, a Brih samo odmahnuo.

(Tanjug)