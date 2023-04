Tost: Da je Mihael Šumaher tu, Mik bi još uvek vozio u F1

BERLIN – Šef italijanskog tima Alfa Tauri Franc Tost izjavio je za nemačku televiziju „Sport1“ da bi Mik Šumaher još uvek vozio u Formuli 1 da je uz njega njegov otac Mihael.

Sedmostruki svetski šampion je od incidenta na skijanju krajem 2013. godine u teškom zdravstvenom stanju, zbog čega nije bio u prilici da isprati trke Mika Šumahera u Formuli 1.

„Mik zaslužuje mesto u Formuli 1 i u potpunosti se slažem sa njegovim stricem Ralfom. Da je njegov otac bio tu za njega, još uvek bi bio u Formuli 1. Samo zbog Mihaelove ličnosti, sve bi bilo drugačije. Ne želim da kritikujem situaciju oko Mika, ali da Mihael malo porazgovara sa šefovima timova, stvari bi bile drugačije. Srećom, on je sada treći vozač u Mercedesu. Mora da nastavi naporno da radi i da se nada da će se pojaviti prilika koju će iskoristiti. Siguran sam da on to može“, istakao je Tost.

(Tanjug)

