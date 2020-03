Tragedija potresla svet fudbala: Preminuo 14-godišnji fudbaler (foto)

Španski klub Atletiko Madrid saopštio je tužnu vest da je 14-godišnji fudbaler ovog kluba Kristijan Minčola Sančez izgubio bitku za život.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY

