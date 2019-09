Trajković: Rvanje sa četvoricom kandidata za medalju na OI

BEOGRAD – Osvajanje dve medalje na Svetskom prvenstvu u Kazahstanu, uz ukupno tri olimpijske norme, veliki je uspeh i pravi zamajac za Igre u Tokiju gde će Srbija imati četiri jaka kandidata za odličja, istakao je danas predsednik Rvačkog saveza Srbije Željko Trajković.

Trajković je u izjavi Tanjugu, nekoliko dana po dolasku iz Nursultana, poručio da mu je čast i zadovoljstvo kako su rvači predstavili zemlju na planetarnom takmičenju.

„Plan je bio da se dođe do dve olimpijske norme, eventualno jedne medalje, i on je prebačen. Čestitam momcima na izvanrednoj borbi, dugogodišnji trud je doneo rezultate. Ponosan sam, ovo je odličan putokaz za Olimpijske igre u Tokiju“, rekao je Trajković Tanjugu.

On je podsetio da odličan niz – pete medalje zaredom na Svetskim prvenstvima i brojne uspehe rvača poslednjih deceniju i po.

„Imamo olimpijskog šampiona (Davor Štefanek prim. aut) i slobodno mogu da kažem kontinuitet osvajanja medalja čak 15 godina. Jedna selekcija je kadrirana još u kadetima, uz podsticaj i sredstva ministarstva omladine i sporta i Olimpijskog komiteta Srbije, i pokazalo se da je godinama na pravi način vođena kroz programe“.

Srbija ima velika očekivanja na Olimpijskim igrama u Tokiju od asova kao što su Davor Štefanek, Mihail Kadžaja, Mate i Viktor Nemeš, Stevan Mićić i ostali.

„U fokusu je bio Štefanek, olimpijski i svetski prvak, pojavio se i Viktor Nemeš, takođe svetski šampion, tu je i njegov brat Mate, u istoj kategroiji kao Štefanek, pa Maksimović, Fris, Nađ… Čitava plejada momaka nad kojima se sprovodi kvalitetan trenažni proces, uz podsticaj države predviđene kroz programe“.

Trajković ističe da je sledeće godine u Tokiju cilj najmanje jedno odličje za tim Srbije u rvanju.

„Imali smo trojicu u Riju i osvojili medalju, kao što sam očekivao. Ona je bila zlatna, a sada bih bio zadovoljan takođe jednom. Da li zlatnom, srebrnom ili bronzanom, teško je reći i nijanse su u pitanju. Ako budemo imali četvoricu, a planiramo Viktora Nemeša, očekuje se da svi biti kandidati za medalju“.

U istoj kategoriji su Štefanek i Mate Nemeš (do 67 kilograma grčko-rimskim stilom), a samo jedan može da predstavlja Srbiju.

„To su slatki problemi, dobro je kada imaš takva dva asa u istoj kategoriji. Videćemo ko će da nastupi. Odlično je što je Mate Nemeš u odličnoj formi, u kratkom periodu je osvojio dve medelje. U rvanju je konkurencija žestoka. Zdrava konkurencija je kvalitet više i daće bolje rezultate“.

On je istakao i Stevana Mićića u slobodnom stilu do 57 kilograma, kome je izmakla medalja u Kazahstanu jer je završio peti, kao i Kadžaju – bronzanog grčko-rimskim stilom do 97kg.

„Mićić je mlad, a ima dve medalje. Izgubio je malom razlikom u četvrfinalu i za bronzu. Pobeđivao je kvalitetne borce i pripada samom vrhu među šest najboljih. Kadžaja je izvanredan, dobro se uklopio i stožer je ekipe, svi ga vole. Napravili smo pravi pogodak sa njim, kada je dolazio bio je deveti rvač Gruzije. Sada ima dve svetske i jednu evropsku medalju, konstantno je dobar“, zaključio je on.

