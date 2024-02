Trener Čelsija Poketino: Odigrali smo jednu od najboljih utakmica u sezoni

Trener Čelsija Mauricio Poketino rekao je da taj fudbalski klub nije onakav kakav je bio pre 20 godina i da ljudi moraju da krenu dalje, a da je njegova ekipa odigrala jednu od najboljih utakmica u sezoni, u pobedi protiv Aston Vile u FA kupu.

Čelsi se sinoć plasirao u osminu finala FA kupa, pošto je u ponovljenoj utakmici u Birmingemu pobedio Aston Vilu 3:1. Posle gola iz slobodnog udarca Enco Fernades skinuo je dres i pokazao svoje ime i broj na dresu publici, a Poketino je upitan za takvu proslavu gola svog fudbalera.

„Moramo da prekinemo sa ovim pošto nismo Čelsi od pre 20 godina. Mi nismo više takav Čelsi. Moramo da krenemo dalje i moramo da napravimo ovaj projekat. Moramo dalje, ne zanima me da li su ljudi srećni ili nisu zbog mog govora. Stalo mi je do kluba, do mojih igrača, želim da im pomognem“, rekao je Poketino, preneo je Skaj.

On je rekao da će se svi u klubu boriti.

„Nisam srećniji ni tužniji posle ove pobede, pošto imamo iskustvo, ovakav tip projekta zahteva vreme i poverenje. Ne možemo da izgradimo konkurentan tim jer moramo da popravimo previše stvari, moramo da posmatramo, analiziramo i da se takmičimo. Pravimo projekat koji može da traje godinu dana, dve, tri. Borimo se za navijače, grb, za stručni štab. Sada je izazov da budemo konstantni“, naveo je Poketino.

Na pitanje ITV Sporta da li je igra u utakmici protiv Aston Vile bila najbolja ove sezone, Poketino je odgovorio: „Mislim da jeste“.

„Jedna od najboljih ili možda najbolja igra sezone. Ovo je dobar trenutak i zadovoljan sam igrom. Igrači su uživali u fudbalu i to menajviše raduje“, rekao je Poketino.

Čelsi će u osmini finala FA kupa, u nedelji koja počinje 26. februara, igrati na Stamford Bridžu protiv Lidsa.

(Beta)

