Trener Čelsija uznemiren zbog svađe igrača oko jedanaesterca

Trener Čelsija Maurisio Poketino rekao je da je bio uznemiren zbog rasprave među njegovim fudbalerima oko toga ko će izvesti jedanaesterac u utakmici protiv Evertona u Premijer ligi i upozorio ih je da to više ne rade.

Čelsi je sinoć pobedio Everton 6:0, a nekolicina igrača raspravljala se ko će izvesti jedanaesterac, na kraju je loptu uzeo Kol Plamer i postigao svoj četvrti pogodak na utakmici.

„Ne mogu da prihvatim takvo ponašanje. Rekao sam im da je to bilo poslednji put da vidim takvu vrstu ponašanja. Nemoguće je tako se ponašati posle ovakve igre. Ako želimo da budemo dobar tim moramo da se promenimo i da razmišljamo kao ekipa“, rekao je Poketino, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Palmer je u 64. minutu postigao gol, što je bio njegov deveti uzastopni pogodak iz jedanaesterca, posle rasprave u kojoj su oko minut učestvovala petorica igrača Čelsija.

Prvo su Noni Madueke i Nikolas Džekson uzeli loptu od saigrača Maloa Gustoa, a Madueke je prvi stigao do lopte. Intervenisao je iskusni Tijago Silva, posle čega se Džekson udaljio. Kapiten Konor Galager je prišao Maduekeu i pokazao da preda loptu Palmeru, ali on je odbio, pre nego što je Galager uzeo loptu i predao je Palmeru.

Palmer i Galager su morali da odgurnu Džeksona, koji se ponovo vratio, a zatim su ponovo reagovali Galager i Madueke, čime je rasprava završena.

Trener Čelsija rekao je da su svi igrači znali da je Palmer izabran za izvođača jedanaesteraca.

„Palmer izvodi penale. Palmer odlučuje da li želi da preda loptu saigraču. Važno je to utvrditi. Sada znaju. Šteta. Ovo je proces za mladi tim koji mora mnogo da nauči. Moram da se izvinim pošto navijači širom sveta gledaju ovakvu situaciju na 4:0 zbog svađe oko penala. Moraju da nauče i da budu profesionalni. Moramo da se koncentrišemo na kolektiv. Ovo je jasan primer da je to proces i da i dalje moramo da učimo“, naveo je on.

Palmer je postigao svih devet golova iz penala u Premijer ligi i od njega je u tom segmentu bolji samo bivši fudbaler Mančester sitija Jaja Ture koji je rekorder takmičenja sa svih 11 postignutih penala.

Palmer je posle utakmice pokušao da smiri situaciju.

„Drugi igrači su hteli da izvedu penal, ali ja sam izvođač i želeo sam to. Mislim da pokazujemo da svi žele da preuzmu odgovornost. Možda je bilo malo preterano, ali svi žele pobedu, smejemo se i šalimo oko toga“, rekao je Palmer.

(Beta)

