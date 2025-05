Trener Denvera Adelman nezadovoljan kriterijumom suđenja u odbrani Klipersa na Jokiću

Privremeni trener Denvera Dejvid Adelman bio je razočaran kriterijumom suđenja i brojnim kontaktima koje su sudije dozvolile igračima Los Anđeles Klipersa u odbrani na centru Nikoli Jokiću u šestoj utakmici prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Klipersi su rano jutros pobedili Denver 111:105 zahvaljujući agresivnoj odbrani i izborili odlučujuću sedmu utakmicu za plasman u polufinale Zapadne konferencije.

Adelman je osudio sudijski kriterijum, nakon što je Jokić imao samo dva sloboda bacanja, a Nagetsi ukupno devet, u poređenju sa 15 slobodnih bacanja Klipersa.

„Nikola je često fauliran. Nisam siguran šta se dešavalo večeras, ali to što je on šutirao dva slobodna bacanja uz količinu kontakta koja je bila je aposlutno ludo. Pustili su ‘male’ igrače na njega i njima je bilo dozvoljeno da rade šta god žele. Zaista sam uzbuđen zbog subote što ćemo moći da uradimo isto sa njihovim najboljim igračima jer ako je to fizička igra kojom nam je dozvoljeno da igramo, reagovaćemo na to i tako ćemo igrati u sedmoj utakmici“, rekao je Adelman.

Sedma utakmica igra se u subotu uveče u Denveru.

Igrači Klipersa Nikola Batum i Ivica Zubac su snažno i agresivno čuvali Jokića, koji je postigao samo pet poena u drugom poluvremenu, uz šut iz igre 2/9. Srpski centar utakmicu je završio sa 25 poena.

Adelman je rekao da sudije nisu odlučile još jedu tesnu utakmicu dve ekipe u ovoj plej-of seriji.

„Da budem iskren, ovo sam očekivao. Ovo je delovalo kao serija od sedam utakmica. To je ujednačena serija. Ima toliko mnogo dobrih igrača, igrača koji mogu da odigraju“, naveo je Adelman, koji je preuzeo ekipu pre 23 dana, posle iznenađujućeg otkaza koji je dobio Majkl Meloun.

Denver se ne snalazi dobro u neizvesnim završnicama, ekipa je izgubila četiri od pet takvih utakmica, uključujući dve u prošlogodišnjem plej-ofu protiv Minesote. Nagetsi su vodili 3:2, ali su ipak Klipersi prošli dalje.

Jokić ne smatra da ekipa ima problem u završnicama.

„Pristupiću na isti način. Za mene je svaka utakmica zaista važna. Želim da pobedim, tako da ću igrati kao da je utakmica u regularnom delu“, rekao je Jokić.

Denver ima prednost domaćeg terena jer je pobedio u poslednje tri utakmice regularnog dela sezone.

„Pobedili smo u poslednje tri utakmice ne samo da bismo izbegli plej-in, već da bismo imali prednost domaćeg terena u sedmoj utakmici i to smo zaslužili. To sam rekao igračima. Zaradili ste ovu priliku… Čitave godine igrate za to. Dobili smo tu priliku i veoma smo uzbuđeni što ćemo ponovo igrati na našem terenu“, naveo je Adelman.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com