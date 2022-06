Trener Ernesto Valverde vratio se u Atletik Bilbao

BILBAO – Španski fudbalski stručnjak Ernesto Valverde imenovan je za novog trenera Atletika, saopštio je klub iz Bilbaoa.

Valverde (58) je bio bez angažmana, pošto je u januaru 2020. dobio otkaz u Barseloni. On je sa Barselonom osvojio dve titule u španskom prvenstvu, Kup kralja i španski Superkup.

Valverde je već vodio Atletik od 2003. do 2005. i od 2013. do 2017. godine. Sa ekipom i Bilbaoa osvojio je samo jedan trofej i to Superkup Španije 2015. godine.

On je Atletik vodio na 306 mečeva.

Valverde je trenirao i Espanjol, Olimpijakos, Viljareal i Valensiju.

Atletik je prošlu sezonu završio na osmom mestu španske La lige.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.