Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić: „Pokušaćemo da budemo što bolji“

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je da će ekipa pokušati da ostvari sve ciljeve ove sezone.

„Od samog starta smo imali određene probleme što se tiče povreda. Nadali smo da će to brzo da prođe i očekivali da ćemo moći da uradimo pripremni period kako samo želeli. To je funkcionisalo do turnira u Mihenu. To smo dobili novu sitauciju povreda i pokazalo da moramo da otkažemo nastup u Grčkoj“, rekao je Radonjić novinarima na konferenciji u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Tanjug)

