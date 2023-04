Trener košarkaša Zvezde: U plej-ofu su moguća iznenađenja

Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović rekao je danas da su u plej-ofu moguća iznenađenja i da njegova ekipa poštuje protivnika u četvrtfinalu ABA lige Zadar, koji je tokom sezone pobedio crveno-bele u Beogradu.

„Plej-of je uvek interesantno takmičenje jer uvek daje mogućnost iznenađenjima, bez obzira što imamo prednost domaćeg terena. Poštujemo Zadar, pobedili su ovde, imali su u jednom trenutku i 20 poena razlike, igraju atipično, brzo i nadam se da ćemo biti fokusirani i na maksimalnom nivou u prvoj utakmici“, rekao je Ivanović.

Košarkaši Zvezde igraju u petak od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ protiv Zadra, prvu utakmicu četvtrtfinala ABA lige.

Ivanović je dodao da je zdravstveno stanje u ekipi dobro i da se treninzima priključio i Ben Bentil. Trener je naveo da ima sve više opcija oko sastava tima, pošto Džon Holand i Nikola Ivanović koriste svoju minutažu.

Kapiten Zvezde Branko Lazić rekao je da će ekipa ostvariti cilj.

„Zadar ima MVP lige, biće teško, ali mi znamo naš cilj i njega ćemo se držati do kraja. Verujem čvrsto da ćemo uz veliku pomoć naših navijača doći do cilja, a on je dobro poznat“, naveo je Branko Lazić.

On je dodao da se oseća sve bolje i da polako hvata ritam posle povrede, pošto je u trenažnom procesu dvadesetak dana.

Zvezda je ove sezone dva puta igrala sa Zadrom, izgubila je u Beogradu, a pobedila u Hrvatskoj. Posle tog poraza ekipu je preuzeo trener Ivanović.

Četvrtfinalna serija igra se na dve pobede, druga utakmica na programu je u ponedeljak 8. maja od 18 časova u dvorani „Krešimir Ćosić“ u Zadru, a eventualna treća igrala bi se u Beogradu.

(Beta)

