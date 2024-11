Trener Liverpula: Salaha ne ometaju priče o ugovoru

Trener Liverpula Arne Slot rekao je da njegovog fudbalera Mohameda Salaha ne ometaju priče o novom ugovoru i spekulacije o njegovoj budućnosti.

Salahu ugovor ističe na kraju sezone, a nedavno je rekao novinarima da je razočaran što mu nije ponuđen novi ugovor i da je „verovatno više na odlasku nego što je na ostanku“.

„Jedno što mogu da kažem je da, ako pogledate moje sastave igrača, Mo je više unutra nego što nije. Mislim da ga uopšte to ne ometa. Nisam to video posle utakmice sa Junajtedom (u septembru) kada je nešto komentarisao, nisam to video ni posle izjave o kojoj ste mi pričali, on samo nastavlja da postiže golove“, rekao je Slot, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Da ste bili danas u trening centru, mislim da nijedan igrač o tome nije pričao, barem ne kada sam ja bio tamo“, dodao je holandski trener.

Salah je najbolji strelac Liverpula ove sezone sa 12 golova u svim takmičenjima, a dva pogotka postigao je prošlog vikenda u pobedi protiv Sautemptona (3:2), posle koje je ekipa stekla osam bodova prednosti na prvom mestu na tabeli Premijer lige.

Liverpul će u sredu na Enfildu igrati protiv Real Madrida u Ligi šampiona, a zatim će u nedelju dočekati Mančester siti.

„Igrači su koncentrisani na kratkoročno, a to je Madrid i to je Siti. Nema ometanja za Salaha, za igrače i definitivno ne za mene“, naveo je Slot.

Izvor BBC naveo je da su Salahov agent Remi Abas Isa i predstavnici Liverpula u kontaktu i da je situacija pozitivna.

(Beta)

