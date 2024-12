Trener Mančester junajteda: Veliki izazov je pred nama

Trener fudbalera Mančester junajteda Ruben Amorim rekao je da je anksioznost oko ekipe uticala na mentalitet njegovih igrača i da se suočava sa velikim izazovom posle današnjeg poraza od Bornmuta.

Junajted je danas na Old Trafordu izgubio od Bornmuta 0:3 i zauzima 13. mesto na tabeli sa 22 boda.

„Mislim da je razumevanje naše igre u velikoj meri o mentalitetu. To se moglo osetiti kod prvog udarca (Andrea) Onane, razmišlja šta da radi, pokušava da pogura druge momke i svi su toliko anksiozni. U ovom trenutku, u našem klubu, svi su umorni od ovog trenutka. Znamo šta da radimo, moramo da se pozabavimo mnogim stvarima, ali smo spremni da to uradimo. Već smo to znali, znali smo da je izazov veliki“, rekao je Amorim, preneo je Skaj.

„Radi se o jednom prekidu, jednom penalu i trenutku kada moramo da zaboravimo kontekst i sačuvamo loptu na trenutak bez pokušaja da odmah postignemo dva gola. Ovo je zaista teško i moramo da razumemo šta igrači misle u tom trenutku. Pozbavićemo se time“, dodao je on.

Junajted ima ove sezone problema sa prekidima i ničijim loptama, zbog čega je Amorim zadužio Karlosa Fernandesa za rad sa ekipom.

Postavljaju se pitanja o njegovom uticaju na loše rezultate Junajteda, ali je Amorim rekao da preuzima odgovornost za to što se njegova ekipa loše brani prilikom prekida.

„Sva je odgovornost na meni, a ne na Karlosu. Mi smo ekipa sa dobrim i lošim trenucima. Imamo način kojim radimo. Na tome radimo i nismo izgubili zbog prekida. Izgubili smo jer smo napravili više šansi ali ih nismo iskoristili i u tom trenutku, kada je sve išlo protiv nas, oni su postigli gol. Težak je trenutak, ali sva odgovornost je moja, ne Karlosova“, naveo je on.

