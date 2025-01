Trener Napolija Konte: Kvarachelija zatražio da napusti klub, jako sam razočaran

Trener fudbalera Napolija Antonio Konte izjavio je danas da je njegov igrač Hviča Kvarachelija zatražio da napusti klub i da je jako razočaran tom odlukom.

„Što se tiče Kvare (Kvarachelije), on je sad zatražio od kluba da ga prodaju. Kažem vam bez brkanja reči. To mi je bilo nagovešteno i sam igrač mi je to potvrdio. Osećam se lično jako razočarano, proveo sam šest meseci sa njim i ostatkom tima, trudio sam se da se on oseti kao da je centar projekta“, naveo je Konte, a preneo Skaj (Sky).

Poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je Pari Sen Žermen u pregovorima sa Napolijem, i da se francuski klub već dogovorio sa Kvarachelijom u vezi svih uslova petogodišnjeg ugovora. Plata gruzijskog krilnog napadača u Pari Sen Žermenu bi bila barem četiri puta veća nego sada.

Kvarachelija je sa Napolijem osvojio Seriju A 2023. godine, a iste sezone je bio imenovan i za najkorisnijeg igrača italijanskog prvenstva.

On je ove sezone postigao pet golova na 19 utakmica za Napoli, koji je prvi na tabeli Serije A sa 44 boda.

