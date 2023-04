Trener Napretka: Ne sme biti ni minimalnog opuštanja protiv Mladosti

KRUŠEVAC – Trener fudbalera Napretka Dragan Perišić, izjavio je danas da njegova ekipa ne sme da se opušta pred utakmicu sa ekipom Mladosti.

Fudbaleri Napretka dočekuju sutra ekipu Mladosti iz Lučana u okviru 29. kola Superlige Srbije.

„Prošla utakmica je bila verovatno najkvalitetnija od kada sam ovde, tako da me raduju i trijumf i način na koji smo stigli do njega. Baš to mi daje veru za sutrašnju utakmicu. Psihološki aspekt će biti izrazito važan“, rekao je Perišić.

„Ne smeju da nas zavaraju poslednji rezultati Mladosti. Ima kvalitetne pojedince, koji u nogama imaju veliki broj superligaških i inostranih utakmica. Odnos i fokus – to će biti ključni detalji za naš novi ispit. Ne sme biti ni minimalnog opuštanja, jer rezultate koje postižemo pravimo onda kada svaki igrač daje maksimum“, istakao je Perišić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.