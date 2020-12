Trener Partizana: Sramota me je i razočaran sam, ali možemo do plej-ofa

Trener košarkaša Partizana Sašo Filipovski rekao je da ga je sramota i da je razočaran posle ubedljivog poraza u večerašnjoj utakmici od Krke u ABA ligi, ali da veruje da njegova ekipa može da se plasira u plej-of.

„Teško je pričati posle ove utakmice. Sramota me je i razočaran sam. Zaslužena pobeda Krke, odigrali su lepu utakmicu. Naleteli smo na minu i mogu da čestitam Krki. Što te ne ubije to ojača, samo to treba preživeti. Od pet na nula i putovanja nema napretka“, rekao je Filipovski posle utakmice, navodi se na sajtu Partizana.

Partizan je izgubio u Novom Mestu od Krke sa 50:69, u utakmici 11. kola ABA lige. Crno-beli su samo jednom vodili – 2:1, a iz 24 pokušaja pogodili su samo dve „trojke“.

On je dodao da je njegova ekipa tokom sezone neke utakmice gubila na jedan poen, ali da je danas naletela na minu i da je potpuno podbacila u napadu.

„Sada treba da iskoristimo dane pred nama za rad. Imamo sedam dana da radimo, imamo Veneciju. Verujem u rad, ne previše u priču. Razočaran sam i pogodjen raspletom ove utakmice. Postoje dve opcije: ili se digneš ili propadneš. Ja ću dati svoj maksimum da se dignemo i da treningom dobijemo nazad kvalitet igre koji smo pokazali“, naveo je Filipovski.

Na pitanje da li su potrebne promene u ekipi, Filipovski je rekao da ne donosi samo on odluke.

„Videćemo, nije sve samo na meni. Treba da se vidi šta i kako. Treba razgovarati i sa igračima i menadžmentom da nadjemo zajedničku tačku. Najlakše je pokazati prstom. Prvo treba da ukažem na moju odgovornost. Ja sam kriv za ovaj poraz“, naveo je.

Obe ekipe su se udaljene od plasmana u plej-of, imaju skor od po pet pobeda i šest poraza na petom i šestom mestu na tabeli.

„Ja verujem da možemo, ali treba da se radi. Reči ne pričaju mnogo nego teren“, rekao je Filipovski.

(Beta)

