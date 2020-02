Trener priznao: „Imao sam intimni i nedolični odnos sa njima“ (foto, video)

Francusko tužilaštvo otvorilo je istragu protiv bivšeg trenera umetničkog klizanja Žila Bejera (62) zbog navodnog silovanja i seksualnog napada na maloletnice, a sada je predsednik francuskog saveza zimskih sportova Didije Gelage (66) podneo ostavku, kako je rekao ‘podignute glave’.

Didier Gailhaguet stepped down amid a scandal brought to light by Sarah Abitbol, who accused her former coach Gilles Beyer of raping her several times from 1990 to 1992 https://t.co/y5NnstPGgl

