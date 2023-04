Trener Zvezde želi pobedu protiv TSC-a i odbranu titule u Super ligi

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da će ekipa dati sve od sebe kako bi u predstojećoj prvenstvenoj utakmici pobedila TSC i osvojila šestu uzastopnu šampionsku titulu u Super ligi Srbije.

„Uvek idemo na pobedu, a ni ovog puta neće biti promene kada je to u pitanju. Pitamo se, ali se pita i protivnik, međutim, daćemo sve od sebe da iskoristimo prvu meč loptu i osvojimo titulu. Rival će probati da pobedi, kao i uvek. Pratio sam im utakmice, igraju dobro, imaju kontinuitet od godinu i po dana gde nastupaju u identičnom sastavu, uigrani su. Ne mislim da će srljati, ali će pokušati da nas kazne i osvoje tri boda“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Zvezde igraju u subotu od 18 časova protiv TSC-a iz Bačke Topole u utakmici 31. kola Super lige Srbije i potreban im je bod kako bi osvojili šestu uzastopnu šampionsku titulu.

Govoreći o protivniku, Milojević je rekao da je TSC dobro balansiran tim i da su, osim dvojice mladih, svi igrači u dobrim takmičarskim godinama, koje je trener Žarko Lazetić dobro složio.

„Prete brzinom, posedom, prekidom, vidi se pečat trenera i ukomponovanost. Imaju peh da neće moći Ratkov da igra koji nam je dao gol u Bačkoj Topoli i koji je nesumnjivo kvalitetan igrač, o čemu govori i veliko interesovanje za njega. Tu je i Stojić, reprezentativac, dobar u skok igri i organizaciji napada. Naravno, i Ilić koji baš dobro igra. Imaju dobru sezonu i ritam i drago mi je što su se pojavili neki drugi klubovi kao što su TSC i Čukarički, da ne bude stalno bitka između večitih“, naveo je on.

Milojević je rekao da nema nameru da mnogo rotira igrače.

„Mislim da je momenat posle pauze i dobrog perioda rada da u najkvalitetnijem sastavu odigramo dve, tri utakmice. Uvek ima malo rotacija, ali neću menjati kompletnih 11 igrača, možda nekoliko“, dodao je.

Osim povređenog Uroša Spajića, trener može da računa na sve ostale igrače.

Milojević je rekao da će do kraja sezone mlađi igrači dobiti šansu za dokazivanje.

„Neki su zaslužili da igraju malo više, neki ne. Što se tiče omladinaca, malo je nezgodno, jer su naši najspremniji talenti za seniorski fudbal već u Grafičaru. Nadam se da ćemo imati prostora da im dajemo šansu u kontiuitetu i da će kao Mituljikić u poslednjoj utakmici pokazati da zaslužuju više da igraju. Nadam se da će skupiti dobre minute kako bi od letnjih priprema mogli ravnopravno da konkurišu sa starijim igračima“, rekao je on.

Raspored Zvezde u plej-ofu je takav da će van Beograda igrati u samo jednoj utakmici.

„Nismo mi tražili da to bude tako, nego je takav raspored. Svakako, prijatno nam je što smo tu i ne putujemo, ali za popularizaciju fudbala nije dobro. Treba fudbal da se igra u Nišu, Leskovcu, Vranju, Subotici, centralnoj Srbiji, da se to popularizuje, a to najbolje rade najveći klubovi. S jedne strane je dobro, s druge nije, ali ne mogu svi aspekti da se pogode“, naveo je trener crveno-belih.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je Partizan zbog nereda navijača utakmicom bez publike na svom stadionu, pa će se, kako sada stvari stoje, 170. „večiti“ derbi u sredu igrati bez publike.

„Po meni je to loše. Pamtim derbi na JNA sa praznim tribinama kad sam bio pomoćnik Dejana Stankovića i nikako mi se nije svidelo. Uvek sam za to da igramo fudbal zbog navijača i da se predstavimo u što boljem svetu. Derbi bez publike nije derbi, ne znam da li je to zvanična odluka, ali ne šaljemo dobru sliku u svet. No, ima ljudi koji odlučuju o tome“, rekao je Milojević.

Posle regularnog dela prvenstva i 30 kola u Super ligi, Zvezda je prva na tabeli sa 82 boda, 20 više od drugoplasiranog TSC-a.

(Beta)

