Tri bronze za srpske džudistkinje na Gran slemu u Taškentu

TAŠKENT – Srpske džudistkinje Milica Nikolić, Andrea Stojadinov i Marica Perišić osvojile su danas bronzane medalje na Gran slemu u Taškentu.

Kako je saopšteno, prvi put osvojene su u istom danu tri seniorske medalje na Gran slem takmičenju – Milica Nikolić ( do 48 kg), Andrea Stojadinov ( do 48 kg) i Marica Perišić ( do 57 kg).

U kategoriji do 48 kilograma Milica Nikolić i Andrea Stojadinov osvojile su bronzana odličja čime su prvi put u istoriji našeg džudoa dve srpske reprezentativke u istoj težinskoj konkurenciji izborile mogućnost da stanu zajedno na pobedničko postolje na Gran slem takmičenju.

Njima se pridružila i Marica Perišić sa prvom osvojenom seniorskom medaljom sa Gran slema, a na korak do medalje bila i Nadežda Petrović ( do 52 kg), koja je ostvarila plasman na peto mesto.

U borbi za treće mesto Milica Nikolić bila je bolja od Laure Partinez (Španija), dok je Andrea Stojadinov slavila u duelu sa Italijankom Frančeskom Đordom.

Marica Perišić u meču za bronzu savladala je Izraelku Timna Nelsom Levy.

Mladim trofejnim džudistkinjama prvi je čestitao Ivan Todorov, predsednik Džudo saveza Srbije.

„Čestitam našim reprezentativkama na vrhunskim rezultatima kao i čitavom timu Džudo saveza Srbije. Naše takmičarke su još jednom potvrdile kvalitet na međunarodnoj sportskoj sceni a nama u Savezu dale najbolji dokaz da i u periodu koji je pred nama nastavimo da radimo na ovakav način. Za njih je ovo samo još jedno takmičenje u nizu u periodu dok se još juri norma za Tokio. Pred nama je jasan cilj, idemo dalje“ rekao je Todorov.

(Tanjug)

