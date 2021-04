Tri medalje za srpske rvače u Bugarskoj

SOFIJA – Srpski rvači osvojili su tri medalje na turniru Nikola Petrov u Bugarskoj, koji je po rangu na nivou Svetskog kupa, a sada je bio i pripremni za predstojeći šampionat Evrope u poljskom Gdanjsku, od 19. do 25. aprila.

Branko Kovačević osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 82 kilograma, Perica Dimitrijević izgubio je u finalu, u kategoriji do 63 kilograma, dok je Aleksandru Maksimoviću pripala bronza u kategoriji do 72 kilograma.

Srpski rvači u Bugarskoj nastavljaju pripreme za Evropski šampionat, kao i za kvalifikacioni Olimpijski turnir koji se takođe održava u Bugarskoj od 6. do 9. maja.

Biće to poslednja prilika da se Mati Nemešu u kategoriji do 67 kilograma, Mikheilu Kadžaji do 97 kilograma, kao I Stevanu Mićiću u kategoriji do 57 kilograma slobodnim stilom, u Tokiju pridruži još neki od najboljih srpskih rvača.

(Tanjug)

