Tri zlatne medalje za srpske tekvondistkinje u Sofiji

SOFIJA – Srpske tekvondistkinje osvojile su tri zlatne medalje na Open Milti Igrama u Sofiji, seniori TK Galeb, osvojili su prvo mesto ekipno, dok su u generalnom plasmanu zauzeli treće mesto.

Trijumf u Sofiji ostvarile su Tijana Bogdanović (do 49 kg) Milica Mandić (do 73 kg) i Nađa Savković (do 62 kg). Vicešampionsko zvanje pripalo je Budimiru Krivokući (do 80 kg) dok su se bronzama okitile Vanja Stanković (do 49 kg), Aleksandra Radmilović (do 57 kg) i Iris Jović Vujaković (do 67 kg).

(Tanjug)