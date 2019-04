Trinkijeri: Da budemo kao Roki, držimo gard i zadamo udarac

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri, pred majstoricu protiv Crvene zvezde za finale ABA lige, u svom stilu je nastavio priču o boks duelu večitih rivala i poručio da želi njegov tim da vidi poput čuvenog borca Rokija Marćana.

„Izvinio bih se zbog baleta oko konferencije za medije (menjali se termini više puta prim. aut). Vidim da nekima nije važno sta se kaze, ko poslednji kaze, ovde nije pitanje u rečima, već je fokus na košarlaski teren. Reči neće dati koš. Sutrašnja utakmica je mozaik, ima mnogo stvari tu, ali glavni sastojak je koncentracija, da te ništa ne poremeti u koncentraciji. Moramo biti koncentrisani 40 minuta. Vidim da je prijala priča o boksu, sutra ću dati sve da nas u ringu ne bace u konopce, da držimo gard, ali i da zadamo neki udarac. Šta god bude, nećemo baciti peškir, borićemo se muški jer branimo čast velike ekipe u evropskoj košarci“, slikovito je najavio derbi Trinkijeri.

Italijanski stručnjak dodaje da svaki detalj može da bude ključan i da će sitnice odlučivati.

„Želim da ovaj u duelu sa fantasticnim protivnikom ne bude udaraca ispod pojasa. Želimo da budemo kao Roki Marćano, jer je on jedini bokser koji je ostavio boks bez poraza. Sve može da bude, pokušaće da nas nokautiraju odmah i moramo se pripremiti da izdržimo. Kako će biti ne znam“.

On se osvrnuo i na kaznu od 3.000 evra zbog komentarisanja suđenja.

„Kazna koju sam dobio mi komplikuje život. Znam koje reči upotrebljam. Upotrebio sam reč osetiti, a ne uticati. Već sam sve rekao o tome. Štitio sam težak posao, osetio sam pritisak. Ponavljam – osetio“, rekao je Trinkijeri i dodao da se i u nedelju živi.

„Hocu da upotrebim Danteove reci da će se u nedelju isto živeti. Reći su koliko je život prolazan, ali dobri prijatelji su me savetovali da te opet neko ne shvati pogrešno, ali život je prolazan i u nedelju ce se isto živeti“, rekao je Trinkijeri i konferenciju završio na italijanskom, citirajući sunarodnika i čuvenog pesnika Dantea Aligijerija:“Vaša slava je kao cvet, koji se rada i umire, suši se na istom Suncu koje mu daje život iz nezrele zemlje“.

Najiskusniji košarkaš Partizana Novica Veličković svestan je koliku važnost nosi duel za finale sa Zvezdom.

„Ono što bih voleo da kažem da treba da pružimo maksimum i da se kad se sve završi možemo da kažemo da smo sve dali od sebe. To je jedino što želim od saigrača. Veliki je pritisak i teznija, ali plaćeni smo za to. Za mene je to gušt“, naveo je Veličković.

Prema njegovim rečima prijala mu je pauza od sedam dana kako bi se oporavio.

„Stisnu se zubi. Momci su zreli i hrabri, sedam dana ramišljamo samo o utakmici. Pokušavam da im kažem da maksimum može samo da ti donese dobre stvari, borba na vrhuncu zna da pomera granice. Daš od sebe, sve sto mozes i to će ti doneti nešto“, zaključio je Veličković.

Treća utakmica između Crvene zvezda i Partizana igra se sutra od 18 sati u dvorani „Aleksandar Nikolić“.

(Tanjug)